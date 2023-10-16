Матрёна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1947
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Кузьма
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.1905
Отец ребёнка: Шленсков(Шленский) Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Шленсков(Шленский) Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Шленсков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Шленсков(Шленский) Иван Дмитриевич
Смерть
1947