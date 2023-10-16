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Матрёна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шленсков(Шленский) Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.11.1905

Сын: Шленсков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Шленсков(Шленский) Иван Дмитриевич

Тенекаево, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Шленсков Семён Иванович

Отец ребёнка: Шленсков(Шленский) Иван Дмитриевич

Тенекаево, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Шленсков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Шленсков(Шленский) Иван Дмитриевич

Смерть
1947

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