Андрей Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1717 ст.
Дата смертиМежду 1778 и 1795 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1717 ст.
Отец: Степан Савельев
Мать: Федосья Исаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Тимофеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1754 ст.
Дочь: Анна Андреева
Мать ребёнка: Марья Тимофеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.
Дочь: Варвара Андреева
Мать ребёнка: Марья Тимофеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1760 ст.
Сын: Овчинников Николай Андреев
Мать ребёнка: Марья Тимофеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1765 ст.
Сын: Овчинников Александр Андреев
Мать ребёнка: Марья Тимофеева
Смерть
Между 1778 и 1795 ст.