Андрей Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1717 ст.

Дата смерти

Между 1778 и 1795 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1675 и 1682 г.р.

Мать

Около 1687 г.р.

Жена

Между 1735 и 1736 г.р.

Дети

Вычислено 1754 г.р.
Вычислено 1755 г.р.
Вычислено 1760 г.р.
Вычислено 1765 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1717 ст.

Отец: Степан Савельев

Мать: Федосья Исаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Тимофеева

Рождение ребёнка
Вычислено 1754 ст.

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: Марья Тимофеева

Рождение ребёнка
Вычислено 1755 ст.

Дочь: Варвара Андреева

Мать ребёнка: Марья Тимофеева

Рождение ребёнка
Вычислено 1760 ст.

Сын: Овчинников Николай Андреев

Мать ребёнка: Марья Тимофеева

Рождение ребёнка
Вычислено 1765 ст.

Сын: Овчинников Александр Андреев

Мать ребёнка: Марья Тимофеева

Смерть
Между 1778 и 1795 ст.

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