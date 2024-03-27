Даутов Рашит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даутов Рашит

Место рождения

д. Слак Альшеевского района БАССР

Дата рождения

1925

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Даутов Гильмурахман

Мать: Даутова Хатира

д. Слак Альшеевского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даутов Эник

Мать ребёнка: Даутова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римма

Мать ребёнка: Даутова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даутова Ирина

Смерть
1990
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