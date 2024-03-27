Даутов Рашит
Место рожденияд. Слак Альшеевского района БАССР
Дата рождения1925
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Даутов Гильмурахман
Мать: Даутова Хатира
д. Слак Альшеевского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даутов Эник
Мать ребёнка: Даутова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Римма
Мать ребёнка: Даутова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Даутова Ирина
Смерть
1990