Козлов Виталий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Виталий Георгиевич

Козлов Виталий Георгиевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Пол

Мужской

Отец

Мать

1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Козлов Георгий

Мать: Березань Анна Григорьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close