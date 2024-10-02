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Вдовин Пахом Анфиногенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вдовина Мария Карповна

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Красильникова (Вдовина) Ирина Пахомовна

Мать ребёнка: Вдовина Мария Карповна

ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 8_1884_крещение-17.02.1901 пол_Ж_ запись - 12 род. Ирина в деревня Романово у крестьянин Вдовин Пахом Филафеев и законная жена Мария Карпова_... Показать все
Место жительства
1901
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 8 поз. - 12
Смерть
Неизвестно

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