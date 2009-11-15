Абрамов Михаил Артемьевич
Место рождения
Дата рождения13.08.1927
Дата смерти15.11.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1944 по 1945
Увал, Курганская обл
Место жительства
С 1947 по 1948
ГДР
Место жительства
С 1948 по 1953
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1962 по 1966
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1968 по 1979
Место жительства
С 1979 по 1999
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Место жительства
С 1999 по 2009
Смерть
15.11.2009