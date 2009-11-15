Абрамов Михаил Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Михаил Артемьевич

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Место рождения

Уктуз, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

13.08.1927

Дата смерти

15.11.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Уктуз, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
С 1944 по 1945
Увал, Курганская обл
Место жительства
С 1947 по 1948
ГДР
Место жительства
С 1948 по 1953
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1962 по 1966
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1968 по 1979
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1979 по 1999
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Место жительства
С 1999 по 2009
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
15.11.2009
Тула, город Тула, Тульская область
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