Тихомирова Параскева Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1874
Сын: Тихомиров Симеон Тимофеев
Отец ребёнка: Тихомиров Тимофей
Рождение ребёнка
1882
Сын: Тихомиров Василий Тимофеев
Отец ребёнка: Тихомиров Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихомиров Тимофей
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год, вдова вышла замуж и жила в деревне Согорской, в доме с сыном и его семьей