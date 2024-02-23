Тихомирова Параскева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова Параскева Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Тихомиров Симеон Тимофеев

Отец ребёнка: Тихомиров Тимофей

Рождение ребёнка
1882

Сын: Тихомиров Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Тихомиров Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихомиров Тимофей

Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год, вдова вышла замуж и жила в деревне Согорской, в доме с сыном и его семьей
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