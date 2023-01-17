Артемьев Илья Михайлович
Место рождения
Дата рождения1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914 ст.
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Артемьева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Артемьева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Артемьева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Валентина Ильинична
Мать ребёнка: Артемьева Татьяна Ивановна
Военная служба
1941
Младший сержант, ком. отделение 934 сп 256 сд, проп б/в 28.10.41
Рождение ребёнка
1946
Мать ребёнка: Артемьева Татьяна Ивановна
Бракосочетание
До 1975
Жена: Артемьева Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край