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Артемьев Илья Михайлович

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Место рождения

Кочковатка, Называевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914 ст.

Отец: Артемьев Михайл Михайлович

Мать: Артемьева Антонина Никифоровна

Кочковатка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Артемьев Николай Ильич

Мать ребёнка: Артемьева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Артемьев Владимир Ильич

Мать ребёнка: Артемьева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Артемьев Виктор Ильич

Мать ребёнка: Артемьева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Валентина Ильинична

Мать ребёнка: Артемьева Татьяна Ивановна

Военная служба
1941
Младший сержант, ком. отделение 934 сп 256 сд, проп б/в 28.10.41
Рождение ребёнка
1946

Сын: Артемьев Михаил Ильич

Мать ребёнка: Артемьева Татьяна Ивановна

Бракосочетание
До 1975

Жена: Артемьева Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артемьева Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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