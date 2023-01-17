Сапрыкина (Вершинина) Елизавета Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапрыкина (Вершинина) Елизавета Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1889

Муж: Сапрыкин Василий Евфимов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
29.06.1891

Дочь: Евфросинья Васильева

Отец ребёнка: Сапрыкин Василий Евфимов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
19.02.1897

Сын: Сапрыкин Василий Васильев

Отец ребёнка: Сапрыкин Василий Евфимов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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