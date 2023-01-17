Сапрыкина (Вершинина) Елизавета Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1889
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
29.06.1891
Дочь: Евфросинья Васильева
Отец ребёнка: Сапрыкин Василий Евфимов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
19.02.1897
Сын: Сапрыкин Василий Васильев
Отец ребёнка: Сапрыкин Василий Евфимов
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно