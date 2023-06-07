Гладишко Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГладишко Мария

Гладишко Мария

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1912

Дата смерти

02.09.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1905 г.р.

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1912

Отец: Гладишко Лаврентий

Мать: Гладишко Дарья

Рождение ребёнка
20.09.1929

Дочь: Кучерук Нина

Отец ребёнка: Gladishko KONDRAT

Рождение ребёнка
22.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Gladishko KONDRAT

Рождение ребёнка
21.06.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Gladishko KONDRAT

Ружин, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарапулов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Gladishko KONDRAT

Смерть
02.09.1988
Ружин, Житомирська область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close