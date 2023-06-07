Гладишко Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1912
Дата смерти02.09.1988
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1912
Отец: Гладишко Лаврентий
Мать: Гладишко Дарья
Рождение ребёнка
20.09.1929
Дочь: Кучерук Нина
Отец ребёнка: Gladishko KONDRAT
Рождение ребёнка
22.01.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Gladishko KONDRAT
Рождение ребёнка
21.06.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Gladishko KONDRAT
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сарапулов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Gladishko KONDRAT
Смерть
02.09.1988
Причина смерти: Естественная смерть/старость