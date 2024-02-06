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(Мишустина) Борисовна

Место рождения

д. Пристенная, Корочанский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мишустин Борис Титович

Мать: не указана

д. Пристенная, Корочанский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Около ?.02.1721

Сын: Пигарёв Никифор Дементьевич

Отец ребёнка: Пигарёв Дементий Дементьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пигарёв Дементий Дементьевич

Смерть
Неизвестно
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