(Мишустина) Борисовна
Место рожденияд. Пристенная, Корочанский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мишустин Борис Титович
д. Пристенная, Корочанский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Около ?.02.1721
Сын: Пигарёв Никифор Дементьевич
Отец ребёнка: Пигарёв Дементий Дементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно