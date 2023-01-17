Теплова (Паршутина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплова (Паршутина) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1916

Дата смерти

31.08.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1909 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.06.1939

Муж: Теплов Павел Федорович

Рождение ребёнка
28.12.1939

Дочь: Замуруева Раиса Павловна

Отец ребёнка: Теплов Павел Федорович

Ямны, город Тула, Тульская область
Смерть
31.08.1980
Тула, город Тула, Тульская область
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