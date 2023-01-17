Теплова (Паршутина) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1916
Дата смерти31.08.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.06.1939
Рождение ребёнка
28.12.1939
Дочь: Замуруева Раиса Павловна
Отец ребёнка: Теплов Павел Федорович
Ямны, город Тула, Тульская область
Смерть
31.08.1980
Тула, город Тула, Тульская область