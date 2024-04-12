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Панфил Лаврентьев

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1706

Дата смерти

После 1748

Пол

Мужской

Отец

Около 1649 г.р.

Мать

Между 1657 и 1667 г.р.

Жена

Вычислено 1709 г.р.

Дети

Вычислено 1735 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706

Отец: Лаврентий Карпов

Мать: Феодосия Емельянова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1735

Сын: Иван Панфилов

Мать ребёнка: Екатерина Петрова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1748
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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