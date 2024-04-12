Панфил Лаврентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1706
Дата смертиПосле 1748
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706
Отец: Лаврентий Карпов
Мать: Феодосия Емельянова
Рождение ребёнка
Вычислено 1735
Сын: Иван Панфилов
Мать ребёнка: Екатерина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1748
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)