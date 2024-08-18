Краснов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Краснова (Грунова) Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Краснова (Грунова) Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Краснова (Грунова) Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснова (Грунова) Ирина Ивановна

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