Белавин Аркадий Иванович
Место рождениядеревня Новоселово, Куженерский район, Марийская АССР
Дата рождения24.01.1930
Дата смерти24.10.1985
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1930
Рождение ребёнка
17.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никитенко Лидия Ивановна
Бракосочетание
28.08.1956
Жена: Никитенко Лидия Ивановна
Смерть
24.10.1985
Магадан, город Магадан, Магаданская область