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Белавин Аркадий Иванович

Место рождения

деревня Новоселово, Куженерский район, Марийская АССР

Дата рождения

24.01.1930

Дата смерти

24.10.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

1899 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1930

Отец: Белавин Иван Емельянович

Мать: Белавина Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
17.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитенко Лидия Ивановна

Батагай, Верхоянский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
28.08.1956

Жена: Никитенко Лидия Ивановна

Батагай, Верхоянский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
24.10.1985
Магадан, город Магадан, Магаданская область

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