Саперова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Отец ребёнка: Саперов Иван Егорович
Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1953
Отец ребёнка: Саперов Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно