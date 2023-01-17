Саперова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саперова Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Сын: Саперов Виталий Иванович

Отец ребёнка: Саперов Иван Егорович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1953

Сын: Саперов Валерий Иванович

Отец ребёнка: Саперов Иван Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саперов Иван Егорович

Смерть
Неизвестно
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