Иван Гаврилов
Место рождения
Дата рождения30.07.1818 ст.
Дата смерти21.06.1821 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
30.07.1818 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Иван Григорьев
Рождение
30.07.1818 ст.
Отец: Гавриил Никитин
Мать: Татьяна Власова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.06.1821 ст.
В записи о смерти ошибочно указан под именем Никита.
Похороны
21.06.1821 ст.
Дмитриевское кладбище, г. Руза