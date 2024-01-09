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Иван Гаврилов

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

30.07.1818 ст.

Дата смерти

21.06.1821 ст.

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
30.07.1818 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Иван Григорьев
Рождение
30.07.1818 ст.

Отец: Гавриил Никитин

Мать: Татьяна Власова

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
21.06.1821 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
В записи о смерти ошибочно указан под именем Никита.
Похороны
21.06.1821 ст.
Дмитриевское кладбище, г. Руза
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