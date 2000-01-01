Котенёв Дмитрий Алексеевич
Место рожденияЧкаловская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Михайловка
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Котенёв Алексей
Мать: не указана
Чкаловская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Михайловка
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Киргизия, г. Бишкек (г. Фрунзе)