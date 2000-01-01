Котенёв Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенёв Дмитрий Алексеевич

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Место рождения

Чкаловская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Михайловка

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Котенёв Алексей

Мать: не указана

Чкаловская обл., Соль-Илецкий р-н, с. Михайловка
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Киргизия, г. Бишкек (г. Фрунзе)
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