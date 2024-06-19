Кочурская (Полонская) Анастасия Феодоровна 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кочурская (Полонская) Анастасия Феодоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Полонский Феодор Васильевич

Мать: Полонская Улианна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочурский Трофим Васильевич

Место жительства
1841
Гуровцы, Вінницька область
"Киев, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя Записи," снимки, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-TQ9J-7 : 19 июня 2024 г.), снимок 214 из 837; Православ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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