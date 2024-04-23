Матрёна Павловна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти10.02.1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Павел Андреевич
Мать: Екатерина Ивлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Иванович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Прасковья Ильинична
Отец ребёнка: Илья Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Домника Ильинична
Отец ребёнка: Илья Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1851
Сын: Василий Ильич
Отец ребёнка: Илья Иванович
Рождение ребёнка
22.11.1853
Сын: Михаил Ильич
Отец ребёнка: Илья Иванович
Рождение ребёнка
29.01.1857
Дочь: Агафья Ильинична
Отец ребёнка: Илья Иванович
Смерть
10.02.1870