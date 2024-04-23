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Матрёна Павловна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

10.02.1870

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Павел Андреевич

Мать: Екатерина Ивлевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Иванович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Прасковья Ильинична

Отец ребёнка: Илья Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Домника Ильинична

Отец ребёнка: Илья Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.03.1851

Сын: Василий Ильич

Отец ребёнка: Илья Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
22.11.1853

Сын: Михаил Ильич

Отец ребёнка: Илья Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
29.01.1857

Дочь: Агафья Ильинична

Отец ребёнка: Илья Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
10.02.1870

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