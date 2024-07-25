Марфа Аристарховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Волкова) Серафима Иларионовна
Отец ребёнка: Волков Иларион Евгеньевич
Рождение ребёнка
07.09.1900
Дочь: Елена Илларионовна
Отец ребёнка: Волков Иларион Евгеньевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Волков Иларион Евгеньевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Волков Константин Иларионович
Отец ребёнка: Волков Иларион Евгеньевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Феодосия Иларионовна
Отец ребёнка: Волков Иларион Евгеньевич
Рождение ребёнка
1909
Сын: Волков Михаил Иларионович
Отец ребёнка: Волков Иларион Евгеньевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Волкова) Ираида Иларионовна
Отец ребёнка: Волков Иларион Евгеньевич
Смерть
Неизвестно