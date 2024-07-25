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Марфа Аристарховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Режунов\\Лебедев Аристарх Федосьевич

Мать: Федора Прохоровна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Волкова) Серафима Иларионовна

Отец ребёнка: Волков Иларион Евгеньевич

Рождение ребёнка
07.09.1900

Дочь: Елена Илларионовна

Отец ребёнка: Волков Иларион Евгеньевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Волков Иларион Евгеньевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Волков Константин Иларионович

Отец ребёнка: Волков Иларион Евгеньевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Феодосия Иларионовна

Отец ребёнка: Волков Иларион Евгеньевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Волков Михаил Иларионович

Отец ребёнка: Волков Иларион Евгеньевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Волкова) Ираида Иларионовна

Отец ребёнка: Волков Иларион Евгеньевич

Смерть
Неизвестно

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