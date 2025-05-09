Bylchinsky Evgeny
мужской, родился 1930
умер 26.02.2021
Супруги
(Bylchinskaya (Kosel)) Ida25.07.1930 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1957
Uzbekistan, Tashkent
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Bylchinskaya (Kosel)) Ida
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Bylchinskaya (Kosel)) Ida
Смерть
26.02.2021