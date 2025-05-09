Bylchinsky Evgeny 1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Bylchinsky Evgeny

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 1930

умер 26.02.2021

Супруги
(Bylchinskaya (Kosel)) Ida25.07.1930 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1957

Жена: (Bylchinskaya (Kosel)) Ida

Uzbekistan, Tashkent

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Bylchinskaya (Kosel)) Ida

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Bylchinskaya (Kosel)) Ida

Смерть
26.02.2021

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