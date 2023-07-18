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Мозгунов Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1952

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Мозгунова Савина (Осечкина) Александра (Анна) Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мозгунова - Слюняева Людмила Николаенва

Рождение ребёнка
04.12.1977

Дочь: Мозгунова - Горбачева Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Мозгунова - Слюняева Людмила Николаенва

Рождение ребёнка
10.02.1980

Сын: Мозгунов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Мозгунова - Слюняева Людмила Николаенва

Рождение ребёнка
25.11.1985

Сын: Мозгунов Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Мозгунова - Слюняева Людмила Николаенва

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