Алексей Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1665
Отец: Алексей Яковлев
Мать: Аксинья Яковлева
| Алексей Алексеевич (ок. 1665 — ?) | | Родился в семье священника села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Алексея Яковлевича. | | Служил священником в том же селе. | | Жена его Ирина... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1690
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Ирина Иванова
| Иван Алексеевич (1690 — 1747) | | Родился в семье священника села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Алексея Алексеевича. | | Служил священником в том же селе. | | О жене его данных... Показать все
Рождение ребёнка
1697
Сын: Василий Алексеев
Мать ребёнка: Ирина Иванова
| Василий Алексеевич (1697 — ?) | | Родился в семье священника села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Алексея Алексеевича. | | Служил дьячком в том же селе. | | О жене его данных нет... Показать все
Рождение ребёнка
1707
Сын: Михаил Алексеев
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Смерть
Неизвестно