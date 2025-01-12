Алексей Алексеев 1665 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алексей Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: Алексей Яковлев

Мать: Аксинья Яковлева

| Алексей Алексеевич (ок. 1665 — ?) | | Родился в семье священника села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Алексея Яковлевича. | | Служил священником в том же селе. | | Жена его Ирина... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Иванова

Рождение ребёнка
1690

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Ирина Иванова

| Иван Алексеевич (1690 — 1747) | | Родился в семье священника села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Алексея Алексеевича. | | Служил священником в том же селе. | | О жене его данных... Показать все
Рождение ребёнка
1697

Сын: Василий Алексеев

Мать ребёнка: Ирина Иванова

| Василий Алексеевич (1697 — ?) | | Родился в семье священника села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Алексея Алексеевича. | | Служил дьячком в том же селе. | | О жене его данных нет... Показать все
Рождение ребёнка
1707

Сын: Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Смерть
Неизвестно

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