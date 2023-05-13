Пшеничников Андрей Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1982
Рождение ребёнка
16.05.2004
Мать ребёнка: Юдина Светлана Сергеевна
П. Степановка Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
27.06.2007
Дочь: Юдина Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Юдина Светлана Сергеевна
П. Степановка верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
27.06.2007
Дочь: Юдина Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Юдина Светлана Сергеевна
П. Степановка Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
12.11.2010
Мать ребёнка: Юдина Светлана Сергеевна
П. Степановка верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
12.11.2010
Мать ребёнка: Юдина Светлана Сергеевна
П. Степановка верхнекетский район Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юдина Светлана Сергеевна