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Пшеничников Андрей Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1982

Отец: Пшеничников Леонид Леонидовичь

Мать: Пшеничникова Зинайда

Рождение ребёнка
16.05.2004

Сын: Юдин Максим Андреевич

Мать ребёнка: Юдина Светлана Сергеевна

П. Степановка Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
27.06.2007

Дочь: Юдина Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Юдина Светлана Сергеевна

П. Степановка верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
27.06.2007

Дочь: Юдина Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Юдина Светлана Сергеевна

П. Степановка Верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
12.11.2010

Сын: Юдин Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Юдина Светлана Сергеевна

П. Степановка верхнекетский район Томская область
Рождение ребёнка
12.11.2010

Сын: Юдин Леонид Андреевис

Мать ребёнка: Юдина Светлана Сергеевна

П. Степановка верхнекетский район Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдина Светлана Сергеевна

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