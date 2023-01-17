Семенюк (не известно) Доменика Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (не известно) Доменика Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1892 ст.

Дочь: Манишевская Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Семенюк Дмитрий Демидович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
05.02.1894 ст.

Дочь: Семенюк Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Семенюк Дмитрий Демидович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
До 1894 ст.

Муж: Семенюк Дмитрий Демидович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
05.03.1899 ст.

Сын: Семенюк Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Семенюк Дмитрий Демидович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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