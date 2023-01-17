Семенюк (не известно) Доменика Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.
Дочь: Манишевская Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Семенюк Дмитрий Демидович
Рождение ребёнка
05.02.1894 ст.
Дочь: Семенюк Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Семенюк Дмитрий Демидович
Бракосочетание
До 1894 ст.
Рождение ребёнка
05.03.1899 ст.
Сын: Семенюк Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Семенюк Дмитрий Демидович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно