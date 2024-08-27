Васса Исаковна
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смерти1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Максимович
Упоминание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1737
Сын: Василий Федотович
Отец ребёнка: Федот Максимович
Рождение ребёнка
1739
Сын: Трофим Федотович
Отец ребёнка: Федот Максимович
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Мария Федотовна
Отец ребёнка: Федот Максимович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Артемий Федотович
Отец ребёнка: Федот Максимович
Рождение ребёнка
01.10.1751
Сын: Козьма Федотович
Отец ребёнка: Федот Максимович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/389147#194
Рождение ребёнка
1752
Сын: Максим Федотович
Отец ребёнка: Федот Максимович
Упоминание
1755
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475246#519
Рождение ребёнка
1760
Сын: Яков Федотович
Отец ребёнка: Федот Максимович
Смерть
1767
Упоминается в IV ревизии: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#309