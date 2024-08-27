Васса Исаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Исаковна

Место рождения

Борисково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1712

Дата смерти

1767

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Максимович

Упоминание
Неизвестно
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1737

Сын: Василий Федотович

Отец ребёнка: Федот Максимович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1739

Сын: Трофим Федотович

Отец ребёнка: Федот Максимович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Мария Федотовна

Отец ребёнка: Федот Максимович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1743

Сын: Артемий Федотович

Отец ребёнка: Федот Максимович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
01.10.1751

Сын: Козьма Федотович

Отец ребёнка: Федот Максимович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/389147#194
Рождение ребёнка
1752

Сын: Максим Федотович

Отец ребёнка: Федот Максимович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1755
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475246#519
Рождение ребёнка
1760

Сын: Яков Федотович

Отец ребёнка: Федот Максимович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Смерть
1767
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в IV ревизии: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#309

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