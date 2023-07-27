Шелехов Юрий (Егор)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1923
Мать ребёнка: Шелехова Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: Пронько Вера Егоровна
Мать ребёнка: Шелехова Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Раиса Егоровна
Мать ребёнка: Шелехова Анастасия
Рождение ребёнка
20.03.1931
Мать ребёнка: Шелехова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Егоровна
Мать ребёнка: Шелехова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Егоровна
Мать ребёнка: Шелехова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шелехова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелехов Владимир Егорович
Мать ребёнка: Шелехова Анастасия
Смерть
Неизвестно