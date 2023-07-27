Шелехов Юрий (Егор) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШелехов Юрий (Егор)

Шелехов Юрий (Егор)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Шелехов Николай Егорович

Мать ребёнка: Шелехова Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: Пронько Вера Егоровна

Мать ребёнка: Шелехова Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Раиса Егоровна

Мать ребёнка: Шелехова Анастасия

Рождение ребёнка
20.03.1931

Сын: Шелехов Алексей Егорович

Мать ребёнка: Шелехова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Егоровна

Мать ребёнка: Шелехова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Егоровна

Мать ребёнка: Шелехова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелехов Иван Егорович

Мать ребёнка: Шелехова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелехов Владимир Егорович

Мать ребёнка: Шелехова Анастасия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close