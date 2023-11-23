Кедров Дмитрий Агафонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Источники: ГАЯО ф.230 оп.1 д.12488 ГАЯО ф.230 оп.2 д.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок в селе Введенском Ростовского уезда
Образование
Неизвестно
Обучался до низшего отделения семинарии
Работа или профессия
1853
определен дьячком
Смерть
Неизвестно