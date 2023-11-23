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Кедров Дмитрий Агафонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Антонов Агафон Николаев

Мать: Антонова Евдокия Григорьева

Источники: ГАЯО ф.230 оп.1 д.12488 ГАЯО ф.230 оп.2 д.1926
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кедрова (Неверов) Александра Александрова

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок в селе Введенском Ростовского уезда
Образование
Неизвестно
Обучался до низшего отделения семинарии
Работа или профессия
1853
определен дьячком
Смерть
Неизвестно

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