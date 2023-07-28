Шохина Дарья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1888
Сын: Шохин Федор Иванович
Отец ребёнка: Шохин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
11.08.1890
Отец ребёнка: Шохин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
15.10.1893
Дочь: Шохина (Шохина) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Шохин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
10.02.1896
Дочь: Шохина (Шохина) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Шохин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
19.08.1898
Дочь: Шохина (Шохина) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Шохин Иван Филиппович
Рождение ребёнка
14.01.1901
Дочь: Шохина (Шохина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шохин Иван Филиппович
Смерть
Неизвестно