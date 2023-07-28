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Шохина Дарья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шохин Иван Филиппович

Рождение ребёнка
19.08.1888

Сын: Шохин Федор Иванович

Отец ребёнка: Шохин Иван Филиппович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.08.1890

Сын: Шохин Александр Иванович

Отец ребёнка: Шохин Иван Филиппович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.10.1893

Дочь: Шохина (Шохина) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Шохин Иван Филиппович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.02.1896

Дочь: Шохина (Шохина) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Шохин Иван Филиппович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.08.1898

Дочь: Шохина (Шохина) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Шохин Иван Филиппович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.01.1901

Дочь: Шохина (Шохина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шохин Иван Филиппович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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