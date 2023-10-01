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Татьяна
Татьяна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Владимир
Мать
Людмила
Муж
Геннадий
Дети
Анастасия
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Владимир
Мать:
Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Анастасия
Отец ребёнка:
Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Геннадий
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