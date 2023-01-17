Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1887
Дочь: Смыкова Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Улазовичи, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авсюкова Степанида Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно