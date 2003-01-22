Колчеев Сергей Юрьевич
Место рождения
Дата рождения09.12.1955
Дата смерти22.01.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1966 по 1970
г. Берлин, Германия
Место жительства
С 1972 по 1989
Место жительства
С 1989 по 2003
Смерть
22.01.2003