Колчеев Сергей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчеев Сергей Юрьевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.12.1955

Дата смерти

22.01.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1966 по 1970
г. Берлин, Германия
Место жительства
С 1972 по 1989
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1989 по 2003
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
22.01.2003
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
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