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Калужинов Мартин Иванович

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Калуженов Иван Степанович

Мать: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Калужинов Самуил Мартинович

Мать ребёнка: Калужинова Марфа Саввична

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Ефимия Мартиновна

Мать ребёнка: Калужинова Марфа Саввична

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Калужников Гавриил Мартинович

Мать ребёнка: Калужинова Марфа Саввична

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Марфа Саввична

Смерть
1835
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