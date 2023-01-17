Калужинов Мартин Иванович
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Калуженов Иван Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Калужинов Самуил Мартинович
Мать ребёнка: Калужинова Марфа Саввична
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Ефимия Мартиновна
Мать ребёнка: Калужинова Марфа Саввична
Рождение ребёнка
1816
Сын: Калужников Гавриил Мартинович
Мать ребёнка: Калужинова Марфа Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1835