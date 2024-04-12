Живаева (Кочерганова) Матрена Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живаева (Кочерганова) Матрена Мироновна

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Место рождения

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

08.11.1885 ст.

Дата смерти

03.10.1979

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1885 ст.

Отец: Кочерганов Мирон Филлипович

Мать: Кочерганова Мария Ермолаевна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории священноцерковнослужителям Николаевской церкви села Томылова Сенгилеевского уезда для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших н... Показать все
Крещение
10.11.1885 ст.
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории священноцерковнослужителям Николаевской церкви села Томылова Сенгилеевского уезда для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших н... Показать все
Бракосочетание
После 10.01.1907 ст.

Муж: Марясев Семен Архипович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Николаевская церковь, Томылово, село, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния, Российская империя Выдано свидетельство 13.07.1960
Рождение ребёнка
02.11.1908 ст.

Сын: Живаев Павел Семенович

Отец ребёнка: Марясев Семен Архипович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.08.1913 ст.

Дочь: Вера Семеновна

Отец ребёнка: Марясев Семен Архипович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Метрическая книга Николаевской церкви с. Томылово за 1910-1913 год
Рождение ребёнка
22.09.1917

Сын: Живаев Федор Семенович

Отец ребёнка: Марясев Семен Архипович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Марясев Семен Архипович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1928

Сын: Живаев Николай Семенович

Отец ребёнка: Марясев Семен Архипович

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
03.10.1979
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: общий атеросклероз | Книга регистрации актов о смерти
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