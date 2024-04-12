Живаева (Кочерганова) Матрена Мироновна
Место рождения
Дата рождения08.11.1885 ст.
Дата смерти03.10.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1885 ст.
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории священноцерковнослужителям Николаевской церкви села Томылова Сенгилеевского уезда для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших н... Показать все
Крещение
10.11.1885 ст.
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории священноцерковнослужителям Николаевской церкви села Томылова Сенгилеевского уезда для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших н... Показать все
Бракосочетание
После 10.01.1907 ст.
Николаевская церковь, Томылово, село, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния, Российская империя Выдано свидетельство 13.07.1960
Рождение ребёнка
02.11.1908 ст.
Отец ребёнка: Марясев Семен Архипович
Рождение ребёнка
08.08.1913 ст.
Дочь: Вера Семеновна
Отец ребёнка: Марясев Семен Архипович
Метрическая книга Николаевской церкви с. Томылово за 1910-1913 год
Рождение ребёнка
22.09.1917
Отец ребёнка: Марясев Семен Архипович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Марясев Семен Архипович
Рождение ребёнка
21.05.1928
Отец ребёнка: Марясев Семен Архипович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.10.1979
Причина смерти: общий атеросклероз | Книга регистрации актов о смерти