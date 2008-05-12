Абдуллин Рамиль
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1940
Дата смерти12.05.2008
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1940
Отец: Абдуллин Мухутдин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абдуллина Рая
Рождение ребёнка
Около 10.01.1968
Дочь: Шайхутдинова (Абдуллина) Светлана
Мать ребёнка: Абдуллина Рая
Рождение ребёнка
15.05.1970
Дочь: (Абдуллина) Эльвира
Мать ребёнка: Абдуллина Рая
Смерть
12.05.2008