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Абдуллин Рамиль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1940

Дата смерти

12.05.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1940

Отец: Абдуллин Мухутдин

Мать: Абдуллина (Кавиева) Разия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдуллина Рая

Рождение ребёнка
Около 10.01.1968

Дочь: Шайхутдинова (Абдуллина) Светлана

Мать ребёнка: Абдуллина Рая

Рождение ребёнка
15.05.1970

Дочь: (Абдуллина) Эльвира

Мать ребёнка: Абдуллина Рая

Смерть
12.05.2008

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