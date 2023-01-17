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Банников Виталий Владимирович

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

25.07.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1975

Отец: Банников Владимир Петрович

Мать: Банникова Людмила Николаевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
2004

Жена: Анастасия

Рождение ребёнка
2004

Сын: Банников Кирилл Витальевич

Мать ребёнка: Анастасия

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Развод
Неизвестно

Жена: Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банникова Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Банникова Милана Витальевна

Мать ребёнка: Банникова Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банников Марк Витальевич

Мать ребёнка: Банникова Юлия

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