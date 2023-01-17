Банников Виталий Владимирович
Место рождения
Дата рождения25.07.1975
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1975
Бракосочетание
2004
Жена: Анастасия
Рождение ребёнка
2004
Сын: Банников Кирилл Витальевич
Мать ребёнка: Анастасия
Развод
Неизвестно
Жена: Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Банникова Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Банникова Милана Витальевна
Мать ребёнка: Банникова Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Банникова Юлия