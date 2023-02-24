Костырева Ольга Фёдоровна
женский, родилась Неизвестно
ОтецКостырев Фёдор ИвановичНеизвестно г.р.
МатьФедосья СергеевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Видин Александр АлександровичНеизвестно г.р.
Дети
Видин Максим АлександровичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Костырев Фёдор Иванович
Мать: Федосья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Видин Максим Александрович
Отец ребёнка: Видин Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно