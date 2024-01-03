Лазарь Прохоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анисья Лазарева
Мать ребёнка: (Волхонская) Ефимья Фетисова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Александр Лазарев
Мать ребёнка: (Волхонская) Ефимья Фетисова
Смерть
Неизвестно