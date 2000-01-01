Блинова Агафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинова Агафия

Блинова Агафия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806 ст.

Дочь: Татияна Дементьевна

Отец ребёнка: Блинов Дементей Козьмич

Рождение ребёнка
1808 ст.

Дочь: Епросиния Дементьевна

Отец ребёнка: Блинов Дементей Козьмич

Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Блинов Ефим Дементьевич

Отец ребёнка: Блинов Дементей Козьмич

Рождение ребёнка
1818 ст.

Дочь: Евдокия Дементьевна

Отец ребёнка: Блинов Дементей Козьмич

Рождение ребёнка
1819 ст.

Сын: Блинов Федор Дементьевич

Отец ребёнка: Блинов Дементей Козьмич

Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Анна Дементьевна

Отец ребёнка: Блинов Дементей Козьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Дементей Козьмич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close