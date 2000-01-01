Блинова Агафия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806 ст.
Дочь: Татияна Дементьевна
Отец ребёнка: Блинов Дементей Козьмич
Рождение ребёнка
1808 ст.
Дочь: Епросиния Дементьевна
Отец ребёнка: Блинов Дементей Козьмич
Рождение ребёнка
1815 ст.
Отец ребёнка: Блинов Дементей Козьмич
Рождение ребёнка
1818 ст.
Дочь: Евдокия Дементьевна
Отец ребёнка: Блинов Дементей Козьмич
Рождение ребёнка
1819 ст.
Отец ребёнка: Блинов Дементей Козьмич
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Анна Дементьевна
Отец ребёнка: Блинов Дементей Козьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно