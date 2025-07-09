Ершова (Скаскевич) Нина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕршова (Скаскевич) Нина Андреевна

Ершова (Скаскевич) Нина Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.2025

Дата смерти

30.12.2022

Пол

Женский

Добавил:

ER
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.07.1949

Дочь: Вишневская Лариса Васильевна

Отец ребёнка: Ершов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
?.03.1951

Сын: Ершов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Ершов Василий Васильевич

Волковыск, Волковысский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
07.04.1952

Дочь: Ликсина-Юревич Мария Васильевна

Отец ребёнка: Ершов Василий Васильевич

Изабелин, Волковысский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
18.10.1958

Сын: Ершов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Ершов Василий Васильевич

Рождение
09.07.2025

Отец: Скаскевич Андрей

Мать: Скаскевич Марфа Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Василий Васильевич

Смерть
30.12.2022
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close