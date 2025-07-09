Ершова (Скаскевич) Нина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.2025
Дата смерти30.12.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.07.1949
Дочь: Вишневская Лариса Васильевна
Отец ребёнка: Ершов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
?.03.1951
Сын: Ершов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Ершов Василий Васильевич
Волковыск, Волковысский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
07.04.1952
Дочь: Ликсина-Юревич Мария Васильевна
Отец ребёнка: Ершов Василий Васильевич
Изабелин, Волковысский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
18.10.1958
Отец ребёнка: Ершов Василий Васильевич
Рождение
09.07.2025
Отец: Скаскевич Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.12.2022