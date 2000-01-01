Филяев Константин Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филяев Константин Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
С 01.09.1939
Род войск: Артиллерия Воинское звание: Капитан С начала войны служил на Юго-Западном фронте. Служил в 307-м артиллерийском полку Киевского особого военного округа. Получил тяжёлое ранение в сентябре 1... Показать все
Смерть
Неизвестно
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