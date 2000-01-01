Филяев Константин Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 01.09.1939
Род войск: Артиллерия Воинское звание: Капитан С начала войны служил на Юго-Западном фронте. Служил в 307-м артиллерийском полку Киевского особого военного округа. Получил тяжёлое ранение в сентябре 1... Показать все
Смерть
Неизвестно