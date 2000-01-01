Ролдугина Раиса Николаевна
Место рожденияГрязинский район, д. Колоусовка
Дата рождения11.09.1925
Дата смерти27.10.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Грязинский район, д. Колоусовка
Рождение ребёнка
14.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гоголев Иван Владимирович
Смерть
27.10.1978
Г. Липецк