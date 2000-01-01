Ролдугина Раиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ролдугина Раиса Николаевна

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Место рождения

Грязинский район, д. Колоусовка

Дата рождения

11.09.1925

Дата смерти

27.10.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязинский район, д. Колоусовка
Рождение ребёнка
14.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гоголев Иван Владимирович

Смерть
27.10.1978
Г. Липецк
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