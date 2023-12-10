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Круглова Антонина Никитична

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Место рождения

Заделье, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Никита

Мать: не указана

Заделье, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Землякова (Круглова) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Круглов Яков Михайлович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Круглов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Круглов Яков Михайлович

Рождение ребёнка
24.11.1913

Сын: Круглов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Круглов Яков Михайлович

Рождение ребёнка
08.11.1915

Сын: Круглов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Круглов Яков Михайлович

Рождение ребёнка
13.12.1920

Сын: Круглов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Круглов Яков Михайлович

Рождение ребёнка
15.10.1923

Дочь: Петрова (Круглова) Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Круглов Яков Михайлович

Рождение ребёнка
14.06.1926

Сын: Круглов Тимофей Яковлевич

Отец ребёнка: Круглов Яков Михайлович

Смерть
1970

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