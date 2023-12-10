Круглова Антонина Никитична
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Землякова (Круглова) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Круглов Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Круглов Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Круглов Яков Михайлович
Рождение ребёнка
24.11.1913
Отец ребёнка: Круглов Яков Михайлович
Рождение ребёнка
08.11.1915
Сын: Круглов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Круглов Яков Михайлович
Рождение ребёнка
13.12.1920
Сын: Круглов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Круглов Яков Михайлович
Рождение ребёнка
15.10.1923
Дочь: Петрова (Круглова) Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Круглов Яков Михайлович
Рождение ребёнка
14.06.1926
Сын: Круглов Тимофей Яковлевич
Отец ребёнка: Круглов Яков Михайлович
Смерть
1970