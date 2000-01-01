Петухов Естифей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Естифей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Петухов Илья Естифеевич

Мать ребёнка: не указана

Орловская губерня
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Михаил

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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