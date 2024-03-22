Банникова (Лебедева) Анна
Место рождения
Дата рождения14.02.1914
Дата смерти18.02.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1914
Отец: Лебедевъ Павелъ
Мать: Лебедева Мария
Рождение ребёнка
21.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Банников Павел
Рождение ребёнка
13.05.1947
Дочь: Севастьянова Любовь
Отец ребёнка: Банников Павел
Развод
Неизвестно
Муж: Банников Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Банников Павел
Смерть
18.02.1984