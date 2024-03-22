Банникова (Лебедева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банникова (Лебедева) Анна

Место рождения

Лебяжье, Далматовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

14.02.1914

Дата смерти

18.02.1984

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1947 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1914

Отец: Лебедевъ Павелъ

Мать: Лебедева Мария

Лебяжье, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
21.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Банников Павел

Рождение ребёнка
13.05.1947

Дочь: Севастьянова Любовь

Отец ребёнка: Банников Павел

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Развод
Неизвестно

Муж: Банников Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Банников Павел

Смерть
18.02.1984
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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