Зыкова Евфимия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова Евфимия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Агап (Агапий) Зеновьевич

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Зыков Филипп Агапиевич

Отец ребёнка: Зыков Агап (Агапий) Зеновьевич

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Зыков Иван Агапович

Отец ребёнка: Зыков Агап (Агапий) Зеновьевич

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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