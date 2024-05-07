Зыкова Евфимия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1846
Отец ребёнка: Зыков Агап (Агапий) Зеновьевич
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Зыков Иван Агапович
Отец ребёнка: Зыков Агап (Агапий) Зеновьевич
Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно