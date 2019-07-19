Лошкарёв Виктор Семёнович
Место рождения
Дата рождения20.12.1966
Дата смерти19.07.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1966
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лошкарёва (Лебедева) Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
09.11.1988
Сын: Лошкарёв Григорий Викторович
Мать ребёнка: Лошкарёва (Лебедева) Елена Сергеевна
Смерть
19.07.2019