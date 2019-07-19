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Лошкарёв Виктор Семёнович

Место рождения

Сизяшур, Малопургинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

20.12.1966

Дата смерти

19.07.2019

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

1988 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1966

Отец: Лошкарёв Семён Николаевич

Мать: Лошкарёва (Тубылова) Вера Кузьмовна

Сизяшур, Малопургинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лошкарёва (Лебедева) Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
09.11.1988

Сын: Лошкарёв Григорий Викторович

Мать ребёнка: Лошкарёва (Лебедева) Елена Сергеевна

Смерть
19.07.2019

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