Покровская Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПокровская Мария Ивановна

Покровская Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

03.01.1927

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
С 1882 по 1888
Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
С 1888 по 1927
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
03.01.1927
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close