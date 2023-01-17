Покровская Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти03.01.1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1882 по 1888
Псков, город Псков, Псковская область
Место жительства
С 1888 по 1927
Смерть
03.01.1927