Кунгуров Семен Павлович 1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кунгуров Семен Павлович

Место рождения

Мугло, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Кунгуров Павел Васильевич

Мать: Кунгурова Мария Егоровна

Мугло, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунгурова Валентина

Раскулачивание
Неизвестно
Обвинение: член семьи кулака
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кунгуров Анатолий Семенович

Мать ребёнка: Кунгурова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кунгуров Павел Семенович

Мать ребёнка: Кунгурова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кунгуров Михаил Семенович

Мать ребёнка: Кунгурова Валентина

Смерть
Неизвестно

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