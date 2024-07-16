Кунгуров Семен Павлович
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кунгурова Валентина
Раскулачивание
Неизвестно
Обвинение: член семьи кулака
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кунгуров Анатолий Семенович
Мать ребёнка: Кунгурова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кунгурова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кунгуров Михаил Семенович
Мать ребёнка: Кунгурова Валентина
Смерть
Неизвестно